شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله اللبنانية تدين الغارات الأمريكية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الاثنين، الغارات الجوية الأمريكية فى العراق وسوريا، التى استهدفت جماعة كتائب حزب الله المسلحة المدعومة من إيران، ووصفت الهجمات بأنها "اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره".

وانتقدت جماعة حزب الله اللبنانية، المدعومة أيضا من طهران، فى بيان الولايات المتحدة لمهاجمتها جماعات فى العراق ساعدتها فى هزيمة تنظيم داعش .

وفى السياق ذاته، نددت إيران، اليوم الاثنين، بالغارات الجوية الأمريكية فى العراق وسوريا التى استهدفت جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من طهران.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوى قوله إن "العدوان العسكرى للولايات المتحدة على التراب العراقى والقوات العراقية محل إدانة شديدة باعتباره مثالا واضحا على الإرهاب... وتدينه إيران بشدة".