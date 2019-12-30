شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النفط العراقية: استئناف العمل فى حقل الناصرية النفطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين، استئناف العمل فى حقل الناصرية النفطى جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إنه تم صباح اليوم استئناف العمل بحقل الناصرية النفطي، وذلك بعد توقف دام يوما واحدا بسبب قطع الطرق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين مع تعذر وصول العاملين للحقل.

وأوضح عاصم أنه تم إخلاء الطريق منذ يوم أمس وأصبحت الطرق مفتوحة أمام العاملين، مشيرا إلى أن استئناف العمل تم بالطاقة الاعتيادية.

وكانت شركة نفط ذي قار قد أعلنت أمس الأحد، عن خسارة العراق ١٠٠ ألف برميل نفطي من إنتاجه بسبب غلق أكبر حقل في المحافظة بعد غلقه من قبل محتجين.

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