شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 من "حركة الشباب الصومالية" فى 3 غارات جوية أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا "أفريكوم" عن مقتل 4 من مقاتلى حركة الشباب الصومالية الإرهابية فى 3 غارات جوية على بلدتين بالصومال.

وذكرت القيادة، فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين ، إنها استهدفت بـ 3 غارات جوية الإرهابيين، بعدما تم التنسيق مع الحكومة الفيدرالية فى الصومال فى موقعين بمنطقة كونيو بارو "شمال بلدة كيسمايو"، وكاليو بارو.

وأوضحت أنه تم تنفيذ الضربة الجوية بعد أن قام مقاتلون من حركة الشباب بمهاجمة القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة.

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