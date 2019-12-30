شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 شرطى يؤمنون احتفالات رأس السنة فى دبى.. و40 جهة للألعاب النارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء عبد الله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالقيادة العامة لشرطة دبي، أن 3000 شرطي سيعملون على تأمين الاحتفالات في دبي، وتخصيص 25 موقعاً لتقديم عروض الألعاب النارية والضوئية، وأن شركة إعمار ستقدم عروض الألعاب النارية في الساعة 11:57 مساءً وتستمر لمدة 5 دقائق، كما تشارك 40 جهة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة في مقر القيادة العامة لشرطة دبي للإعلان عن فعاليات تأمين احتفالات رأس السنه الميلادية، وذلك وفق وسائل إعلام إماراتية.

وأضاف الغيثي أن لجنة تأمين الفعاليات أنهت استعداداتها وأصبحت في كامل جاهزيتها لاستقبال رأس السنة الميلادية 2020، حيث عقدت لجنة تأمين الفعاليات ممثلة بجميع الهيئات والمؤسسات المعنية عدة اجتماعات تنسيقية، تم خلالها وضع خطة أمنية مشتركة وموحدة كل حسب اختصاصه، وذلك لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وتأمين حركة السير خلال احتفالات العام الجديد 2020.

ودعا اللواء الغيثي أفراد الجمهور فى دبى إلى التعاون مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفادياً لوقوع الازدحام، والتواصل مع شرطة دبي للبلاغات الطارئة 999 وللبلاغات غير الطارئة على الرقم 901، أو التوجه لأقرب موقع يوجد فيه أفراد الشرطة، موضحاً أنه سيتم توفير عدد من خيم الإمداد وسط مدينة دبي، وذلك من أجل تقديم خدمات خاصة بالمفقودات، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية، وتقديم الدعم اللوجستي، وغيرها من الخدمات كاستقبال الأطفال التائهين، وتقديم العون لهم، والمساعدة في إرشاد الزوار.

Advertisements

اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الخميس الثاني من يناير 2020، وفق "البيان" الإماراتية.

وبمناسبة السنة الميلادية الجديدة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة داعية الله أن يكون عام خير وبركة على الجميع.

وقد نجحت دولة الإمارات فى تعزيز مكانتها العالمية كأحد أهم الأسواق جذباً للسياح فى مثل هذه المناسبات، لاسيما فى احتفالات رأس السنة الميلادية، التى باتت محل ترقب عالمى، والتى تفوقت فيها دبى خلال السنوات الأخيرة الماضية على كثير من عواصم السياحة العالمية العريقة فى هذا المجال مثل باريس ونيويورك ولندن وغيرها.