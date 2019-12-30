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استئناف العمليات فى حقل الناصرية النفطى فى العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  قال مصدران بقطاع النفط، إن العمليات استؤنفت فى حقل الناصرية النفطى جنوب العراق، اليوم الاثنين، لكن استعادة الإنتاج بالكامل ستستغرق ما يصل إلى يومين.

واقتحم محتجون الحقل، الذى ينتج ما يتراوح بين 80 و85 ألف برميل يوميا من النفط، يوم السبت وأجبروا العاملين فيه على قطع الكهرباء عن محطة التحكم الأمر الذى أدى إلى توقف الحقل.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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