شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمليات فى حقل الناصرية النفطى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران بقطاع النفط، إن العمليات استؤنفت فى حقل الناصرية النفطى جنوب العراق، اليوم الاثنين، لكن استعادة الإنتاج بالكامل ستستغرق ما يصل إلى يومين.

واقتحم محتجون الحقل، الذى ينتج ما يتراوح بين 80 و85 ألف برميل يوميا من النفط، يوم السبت وأجبروا العاملين فيه على قطع الكهرباء عن محطة التحكم الأمر الذى أدى إلى توقف الحقل.