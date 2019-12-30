“الغذاء والدواء” تحذر من استخدام ادعاءات طبية غير مثبتة للعصائر

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء محلات بيع العصائر والمطاعم والمقاهي، من استخدام أي ادعاءات طبية غير مثبتة للعصائر الطازجة والمشروبات وخلطات العصير، كوصف أحد العصائر بأنه “قاهر الدهون”، كما شددت على منع كتابة العبارات التضليلية على قوائم تلك المشروبات.
وطالبت الهيئة، عبر تعميم وجهته لوزارة الشؤون البلدية والقروية، محلات العصائر بالعمل باللائحة الجديدة رقم (SFDA FD 5001)، التي تهدف إلى رفع القيمة التغذوية للعصائر الطازجة وخلطاتها، والإفصاح عن جميع المكونات التي تدخل في تركيبتها، ومسببات الحساسية على قائمة العصائر الطازجة.
وسمحت الغذاء والدواء بحسب “عكاظ”، بوضع قطع من الفاكهة في عصائر الفاكهة الطازجة، ومنعت إضافة السكر أو المحليات الطبيعية والاصطناعية، وكذلك المواد الحافظة والملونة والنكهات.
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