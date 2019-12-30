“الغذاء والدواء” تحذر من استخدام ادعاءات طبية غير مثبتة للعصائر

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء محلات بيع العصائر ‏والمطاعم والمقاهي، من استخدام أي ادعاءات طبية غير مثبتة ‏للعصائر الطازجة والمشروبات وخلطات العصير، كوصف أحد ‏العصائر بأنه “قاهر الدهون”، كما شددت على منع كتابة العبارات ‏التضليلية على قوائم تلك المشروبات‎.

وطالبت الهيئة، عبر تعميم وجهته لوزارة الشؤون البلدية ‏والقروية، محلات العصائر بالعمل باللائحة الجديدة رقم ‎ (SFDA ‎FD 5001)، التي تهدف إلى رفع القيمة التغذوية للعصائر ‏الطازجة وخلطاتها، والإفصاح عن ‏جميع المكونات التي تدخل في تركيبتها، ومسببات الحساسية ‏على قائمة العصائر الطازجة‎.

وسمحت الغذاء والدواء بحسب “عكاظ”، بوضع قطع من الفاكهة في عصائر الفاكهة الطازجة، ومنعت إضافة السكر أو المحليات الطبيعية والاصطناعية، وكذلك ‏المواد الحافظة والملونة والنكهات‎.