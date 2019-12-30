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توقيف كويتيين بتهمة تهريب سيارة رياضية من السعودية إلى الكويت

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أوقفت السلطات الكويتية أربعة كويتيين من بينهم موظفان في الإدارة العامة للجمارك؛ لمحاولتهم تهريب سيارة رياضية من إلى داخل الكويت من خلال منفذ السالمي.

وأشارت تقارير كويتية، إلى أن المتهمين قاموا بإزالة اللوحة السعودية ووضع لوحة كويتية، بعد محاولة فاشلة لإدخال السيارة الممنوعة إلى الكويت بلوحات سعودية بناءً على أوامر خاصة من إدارة المرور.

وأضافت، أنه تمّ منع السيارة من دخول الكويت وتركها صاحبها في المنفذ ودخل إلى البلاد بمفرده، وبعد بضعة أيام اكتشف رجال الأمن اختفاء السيارة، وبالعودة إلى كاميرات المراقبة شُوهد شخصٌ يقوم باستبدال لوحات الأرقام السعودية بلوحات كويتية وإدخال السيارة إلى الكويت بمساعدة موظفين في الجمارك.

وقامت الجهات الأمنية بتوقيف المتهمين وتحويلهم إلى التحقيق وتمّ حجز السيارة.

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