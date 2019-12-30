الأربعاء المقبل.. بدء تحصيل 10 ريالات على تذاكر الطيران الداخلية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت هيئة الطيران المدني أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل الأول من يناير 2020 سیتم تحصیل 10 ريالات على تذاكر الطیران الداخلیة، عبر جمیع الناقلات الجوية.
وأوضحت الهيئة، أنه تقرر إعفاء 4 فئات، ھم الركاب الرُضع، وطاقم الطائرة المكلف بأداء واجبات على متنھا، والطیار والمھندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف، والركاب المواصلون “ترانزيت” الذين يمكثون داخل الطائرة ولا يستخدمون مرافق المطار.
يذكر أن ھیئة الطیران المدني كانت قد أوضحت أن الـ10 ريالات على كل مسافر مغادر أو قادم تمثل قیمة أجور مرافق المطارات؛ نظیر استخدام المسافرين لھا؛ لتمويل مشاريع تطوير البنیة التحتیة للمطارات وتحسین مستوى الخدمات المقدمة فیھا.
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