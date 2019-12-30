شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة بالسعودية ومعتدل فى البحرين وضباب خفيف بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، حالة من الاستقرار النسبى فى حالة الطقس على الإمارات والبحرين، لكن هناك موجة من الرياح النشطة فى السعودية .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية، لتقريرها عن حالة الطقس، رياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض يمتد تأثيرها الى منطقة القصيم والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة), فى حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية, كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الوسطى والجنوبية للمنطقة الشرقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والاوسط وشرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.





البحرين

فادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين، معتدلاً ولكنه رطب مع ضباب خفيف فى بعض المناطق فى البداية وخلال الليل، الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام، درجة الحرارة: العظمى 23 مئوية.. والصغرى 15 مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 95 %.. والصغرى 35 %.





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الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد بالإمارات، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أوالضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 – 25 كم/س، تصل إلى 36 كم/س.

ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا الى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:53 والمد الثانى عند الساعة 05:11 ..والجزر الأول عند الساعة 08:53 والثانى عند الساعة 22:06 .



