شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأكولات تشكل خطراً على حياة الجنين ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أثناء فترة الحمل تصبح مناعة جسم المرأة ضعيفة. لذا عليك، عزيزتي الحامل التنبه إلى نوعية الأطعمة التي تتناولينها وضرورة تجنب بعضها، خصوصاً تلك التي تشكل خطراً على حياة الجنين، ومنها:

1- الحليب غير المبستر ومشتقاته، خاصة أجبان الفيتا والروكفور والبري (لأن من الممكن أن تتكاثر فيها الجراثيم). Advertisements 2- السوشي وثمار البحر النيئة وغير المطبوخة. 3- القهوة والمشروبات الغنية بالكافيين. ولكن إذا كنت من محبي هذه المشروبات، حاولي التخفيف منها قدر الإمكان. 4- اطهي البيض وجميع اللحوم على درجة حرارة مرتفعة لتنضج تماماً. 5- اغسلي الخضار جيداً قبل تحضير سلطتك المفضلة، وتجنبي السلطات الجاهزة.

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