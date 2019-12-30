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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: الثوم لمكافحة الرشح في 3 ساعات فقط ! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أشارت دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية Journal of Nutrition إلى أن الثوم هو الدواء الأمثل عند الإصابة بالرشح والزكام.
وخلال التجارب، طلب الباحثون من المتطوعين تناول 5 غرامات من الثوم النيء قبل أن يفحص الباحثون دمهم. وقد تبين بعد مرور 3 ساعات أنّ الذين تناولوا الثوم ارتفعت لديهم مستويات نشاط الجينات المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم البيضاء لتعزيز جهاز المناعة، وكذلك الجينات المسؤولة عن مكافحة السرطان.
كذلك لم يتمكن الباحثون من اكتشاف السبب أو الآلية التي تجعل الثوم يكافح الفيروس، غير أنهم يعتقدون أن في الثوم مواد غذائية منها الفيتامين "س" والمعادن كالسيلينيوم، بعض الأنزيمات والمركبات المحتوية على الكبريت وهي مسؤولة عن ذلك.
ونصح الباحثون تجربة مفعول الثوم بتقطيع الثوم وهرسه لتناوله أو استخدامه نيئاً في السلطة، فتناوله نيئاً يفرز أنزيماً يدعى alliinase الذي يفرز الأسيلين المتميّز بخصائص مضادة للجراثيم.
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