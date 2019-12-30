وصفة طبيعية للتخلص من حصى المرارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الحصى في المرارة هي نوع من الحصى الصغيرة تتألف فقط من الكوليسترول الذي تبلور على شكل حجارة صغيرة. الألم الناتج عن هذه الحصى مرعب وأغلب الأدوية الصيدلانية المخصصة لمعالجتها تتسبب بتأثيرات جانبية كبيرة.



المكونات

– وعاء مع غطاء

– كوب صغير من زيت الزيتون المعصور على البارد.

– القليل من ملح أبسوم ( epsom ) متوفر في الصيدليات.

– عصير الكريب فروت ( الليمون الهندي(

طريقة التحضير

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في الليلة التي تسبق العلاج، يجب أن تتجنبوا الفيتامينات وعلاجات الحصى وأن تركزوا على تناول أطعمة قليلة الدهون فقط.

في اليوم الذي يسبق العلاج، يجب أن لا تأكلوا ولا تشربوا شيئاً بعد الساعة الثانية بعد الظهر. هذه التعليمات يجب أن تتبعوها حرفياً إذا أردتم النجاح.

يجب عندها أن تحضروا سائلاً تضعون فيه 4 ملاعق من ملح epsom مع 3 أكواب كبيرة من الماء في الخلاط (mixer ). احتفظوا بهذا المحلول في البراد في انتظار ما يلي.

ابتداءً من الساعة السادسة مساء، ابدأوا بشرب الجرعة الأولى المحضرة سلفاً.

في الساعة الثامنة تماماً، خذوا الجرعة الثانية مع المحافظة على عدم الأكل منذ الثانية بعد الظهر.

في الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، يأتي دور عصير الكريبفروتالذي يضاف إلى المحلول الأول مع زيت الزيتون.

بعد ربع ساعة، اشربوا هذه التركيبة الجديدة وتمددوا على ظهركم حوالى نصف ساعة. نومكم سيكون خفيفاً جداً هذه الليلة وخصوصاً لا تأكلوا شيئاً خلال اليوم بكامله.

فطوركم سيكون جرعة ثالثة ثم تنتهون مع الجرعة الأخيرة بعد الساعة الثانية بعد الظهر.

بعد هذا العلاج، ستخرج حصى المرارة من جسمكم مع الإسهال الذي هو المرحلة الأخيرة من علاج تنظيف المرارة.