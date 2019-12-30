استمرا احتجاجات العراق وتوقف الإنتاج النفطي في حقل الناصرية (تقرير)

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يواصل مئات العراقيين اليوم الأحد، على محاصرة حقل الناصرية النفطي جنوب بغداد الذي توقف الإنتاج بالاضافة إلى أن الاحتجاجات مازالت تشل العديد من مدن العراق الذي يشهد تظاهرات منذ ثلاثة أشهر. ويواصل المحتجون إغلاق حقل الناصرية النفطي (300 كلم جنوب بغداد)، كما توقف العمل لاستمرار محاصرة الموقع من قبل متظاهرين الذين يطالبون بفرص عمل. وتعد المرة الأولى التي يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي في العراق منذ بدء التظاهرات.

وأعلن عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط في بيان رسمي إن «الوزارة أوقفت عمليات الإنتاج في حقل الناصرية بشكل مؤقت لعدم تمكن موظفي الحقل من الوصول إلى أماكن عملهم بسبب قطع الطريق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين».

وتابع أن «عملية الإيقاف لم تؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير التي سيتم تعويضها من شركة نفط البصرة، لا سيما ما يتعلق بسقف الانتاج المحدد من أوبك منظمة البلدان المصدرة للنفط».

وفى غضون ذلك تعد العراق خامس أكبر مصدر للنفط في العالم،حيث يُصدر نحو 3،4 مليون برميل يومياً من ميناء البصرة في جنوب هذا البلد الذي يعتمد بشكل كامل تقريبا على عائدات النفط التي تشكل 90 بالمئة من ميزانية البلاد. ورغم الثروة النفطية الهائلة، إلا أن يعيش واحد من كل خمسة أشخاص في العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25 في المئة، بحسب البنك الدولي.

وفى سياق متصل، تتواصل الاحتجاجات في بغداد ومعظم مدن جنوب العراق للمطالبة بإقالة النظام وتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على البلاد منذ الاطاحة بنظام صدام حسين،وتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد، ويظل المتظاهرون مصرون على تنفيذ كافة المطالب، حتى يهدأ الوضع الحالى، حسبما ذكرت «فرانس برس».