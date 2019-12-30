إسرائيل تقتطع 40 مليون دولار من "ضرائب الفلسطينيين"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من مدينة القدس

وذكر مراسل "سكاي نيوز"، أن المصادقة جاءت على مقترح وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، بتجميد 150 مليون شيكل من الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

وجاء ذلك بذريعة أن "المبلغ مساو للمبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر تصريحات في أبريل الماضي، أكد فيها أن حكومته لن تقبل استلام أموال الضرائب منقوصة، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من تلك الأمول.

وتخصم إسرائيل نحو خمسة في المئة من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.