شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: استلام أول قاطرة كهربائية من الجيل الجديد لتعزيز السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استلم المكتب الوطنى للسكك الحديدية المغربية، أول قاطرة من أصل صفقة الحصول على ثلاثين قاطرة من الجيل الجديد.

وذكر بيان للمكتب الوطنى للسكك الحديدية المغربية، أن هذه القاطرات الجديدة، التى سيتم استلامها بواقع اثنتين أو ثلاث قاطرات فى الشهر، ضمن عرض دولى فازت به سنة 2018 شركة (ألستوم) بما قيمته حوالى 1.5 مليار درهم، مضيفا أن هذا المبلغ، الممول كليا من طرف فرنسا بفضل قرض يمتد إلى أربعين سنة مع عشر سنوات كفترة إعفاء، و 0,0016 فى المائة كسعر فائدة، يغطى كلا من المعدات وقطع الغيار وقطع الأسطول.

وأوضح البيان أن هذه القاطرات الحديثة، التى تتطابق مع معايير الاتحاد الدولى للسكك الحديدية، صممت وفق مواصفات وخصوصيات عصرية، كما هو الشأن بالنسبة لتجهيزها بنظم معلومياتية متطورة، وللمساعدة على القيادة وتعزيز نظام المراقبة والسلامة والتسجيل بواسطة (الفيديو)، مشيرا إلى أن السرعة القصوى لهذه القاطرات تصل إلى 160 كلم فى الساعة.