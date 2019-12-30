شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس المجلس القومى للصحافة والمطبوعات بالسودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيب الموت، رئيس المجلس القومى للصحافة والمطبوعات بالسودان، الكاتب والشاعر فضل الله محمد، الذى وافته المنية مساء الأحد، فى مستشفى فى الخرطوم، حيث كان يتلقى العلاج.
وفضل الله محمد، واحد من رموز الصحافة السودانية وروادها، وترأس تحرير عدة صحف، قبل أن يتولى منصب رئيس المجلس القومى للصحافة والمطبوعات، وهو واحد من أبرز شعراء السودان، وألف عددا من روائع الغناء فيه.
ونعى وزير الإعلام السودانى فيصل محمد صالح، الكاتب الراحل، مشيدا بما قدمه لوطنه وشعبه.
وأكد أن سيرته العطرة ستظل باقية فى وحدان الشعب السوداني، معربا عن خالص العزاء لأسرته والصحفيين والشعب السوداني.
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