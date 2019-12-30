السيلياك :مرض لكن على هيئة علاج

صحيفة الخليج الإلكترونية

تقرير : شهد احمد الصالح : د. عقاب العتيبي : لا يوجد علاج حتى الان يشفى من السيلياك لكن اتباع نظام خالي من الجلوتين يساعد للوقاية من المضاعفات .

اخصائي التغذية : انس الواردي : مادة الجلوتين ليست في الأطعمة فقط انما توجد في مستحضرات التجميل ومنتجات الشعر والبشرة .

لم تكن الطالبة (العنود) تعلم عن اصابتها بمرض نادر لا تزيد نسبة الإصابة به داخل المملكة على 1.5% حتى اكتشفت قبل 6 سنوات أنها تعاني من مرض يطلق عليه (السيلياك) أو ما يعرف (بحساسية القمح) فهذا النوع من الامراض يعد ضعيف الانتشار على مستوى المملكة ولضعف انتشاره لم تكن العنود تدرك خطورته ومسبباته قبل أن تصاب به فآلام المعدة التي عانت منها قادتها لزيارة الطبيب لتكتشف اصابتها به .فأصبحت في عزلة نتيجة اكتشافها للمرض وعدم مواجهة الجمهور لكن بعد ذلك ادركت ان المرض التي تعاني منه يعتبر مرض ودواء في الوقت نفسه حيث أن بإكتشافها لهذا المرض كتبت لها حياة جديدة ونقله نوعية لكن تحت نظام معين تتبعه يجعلها من الأشخاص الأكثر حذرا من اقتناء أي طعام يصادفها.

في البداية قال الدكتور عقاب العتيبي استشاري الباطنية في مستشفى الحبيب ‘ أن مرض السيلياك هو أحد الامراض المناعية المزمنة عند تناول المصاب بالسيلياك غذاء يحتوي على مادة الجلوتين فالجهاز المناعي يستجيب لهذه المادة التي تبطنها مع مرور الوقت هذه النتوءات مسؤولة عن امتصاص المواد الغذائية من الطعام وعند تضرر هذه النتوءات فان المواد الغذائية لن يتم امتصاصها بالكافي في الجسم

وأوضح العتيبي ‘ أن الأسباب غير معروفة حتى الان كما لم يعرف سبب تراوح درجة الاعراض وحدتها بين المصابين.

وفسر العتيبي’ ان عوامل خطورة المرض يمكن ان تصيب جميع الأشخاص لكن تزداد فرص الإصابة في الحالات التالية : وجود تاريخ عائلي للمرض ووجود جينات مسؤولة عن هذا المرض والاصابة بمتلازمة داون والاصابة بمرض مناعي اخر مثل داء السكري واطعام الرضيع لغذاء يحتوي على مادة الجلوتين دون بلوغ سن الثلاث اشهر .

وأشار العتيبي أن الامراض الأكثر عرضة للمصابين بالسيلياك هي : هشاشة العظام وفقر الدم بسبب نقص الحديد وداء السكر من النوع الأول ومشكلات بالغدة الدرقية واضطرابات بالجهاز العصبي .

وتابع العتيبي ‘ أن السيلياك في بعض الحالات لا تسبب ظهور لاي اعراض وقد يتم اكتشافه عن طريق تحليل الدم وقد تظهر اعراض عند البعض مثل:الاسهال والغثيان وتقلصات المعدة والقيء وفقدان الشهية بالإضافة لفقدان الوزن دون سبب .

وأفاد العتيبي’ أن المضاعفات لا تصيب الا الأشخاص الذين يستمرون في تناول الجلوتين سواء لم يعلمو بذلك ولم يتم تشخيص اصابتهم بالمرض او كانت لديعم اعراض بسيطة وتشمل على : هشاشة العظام وسوء التغذية وانيميا نقص الحديد ونقص فيتامين ب 12 وفيتامين د وحساسية اللاكتوز وان السيلياك قد يدمر جزء من الأمعاء المسؤولة عن هضم الجلوتين وعند الحوامل نقص في وزن المولود وفي حالات نادرة جدا أورام الأمعاء الدقيقة .

وبدوره أوضح الدكتور عقاب’ أن التشخيص يكون بزيارة الطبيب واجراء التشخيص قبل البدء بعمل حمية خالية من الجلوتين لان ذلك قد يؤثر على نتيجة الفحص ويشمل الفحص على : أخذ تاريخ العائلة واجراء فحوصات مخبرية أهمها تحليل الدم وأخذ عينة من الأمعاء الدقيقة اذا كان تحليل الدم إيجابي .

وأكد العتيبي ‘ انه لا يوجد للسيلياك علاج حتى الان يشفى تماما منه لكن اتباع نظام خالي من الجلوتين يساعد بالتحكم من الاعراض والوقاية من المضاعفات.

وأشار اخصائي التغذية انس الواردي في جامعة الملك سعود ‘ أن مادة الجلوتين موجودة في القمح والشعير ومادة الجوليدار والخبز وصلصة الصويا والكاتشب والايس كريم حيث أن مادة الجلوتين يعطي السماكة والاستقرار للاكل وكذلك موجود في غير الأطعمة مثل منتجات الشعر والبشرة ومستحضرات التجميل وغسول الفم ومعجون الاسنان والمكملات الغذائية وحبوب الأعشاب والصلصال بالإضافة لبعض الادوية .

وأوضح الواردي ‘ أن أهم الأطعمة الخالية من الجلوتين هي : السمك والبيض واللحوم الطازجة والدهون مثل الزيت والزبدة والخضروات والفاكهة والذرة هي بديل للقمح .

وبين الواردي ‘ أن لان توجد هناك طريقة للوقاعة والمنع من الإصابة لكن ينصح باتباع الارشادات التالية للمنع من المضاعفات: اتباع الحمية الغذائية والانتظام لمراجعة الطبيب وزيارة اخصائي تغذية لاتباع نظام غذائي مناسب فقد يكون من الصعب في بداية الامر اختيار الأطعمة لكن يسهل مع الوقت وقراءة مكونات الأطعمة قبل تناولها والتأكد من عدم احتوائها لمادة الجلوتين وخلو الطعام من القمح لا يعني خلوه من الجلوتين فقد يحتوي على مكونات أخرى تحتوي على جلوتين.

وبدوره أختتم اخصائي التغذية أنس الواردي ‘ ببعض من المفاهيم الخاطئة عن السيلياك : أن المنتجات الخالية من الجلوتين تساعد في انقاص الوزن مثل ما هو متداول لدى البعض وهذا خاطئ فلا علاقة للحمية الخالية من الجلوتين بانقاص الوزن للأشخاص السليمين ولا ينصح للأشخاص الغير مصابين في اتباع هذه الحمية لانهم بحاجة لجميع العناصر الغذائية المتوفرة بالاطعمة لكنها قد تساعد المصابين على اكتساب الوزن .