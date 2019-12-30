عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميزة جديدة ببحث جوجل تمكنك من متابعة مسلسلاتك وأفلامك المفضلة

الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365

ستصبح نتائج بحث جوجل الخاصة بك أكثر فائدة الآن، وستمكنك من تتبع جميع المسلسلات والأفلام التى تتابعها، إذ أصدرت الشركة ميزة لصفحة نتائج على الهواتف الذكية، والتى تتيح لك إضافة المسلسلات التليفزيونية وعناوين الأفلام إلى كلا من "قائمة المشاهدة" Watchlist أو Watched، بعد أن أصبح تتبع ما تشاهده أصعب من أى وقت مضى بسبب خدمات البث المختلفة.



ووفقًا لموقع Engadget الأمريكى، إذا كان هناك شيء يمكنك مشاهدته على يوتيوب، فستتضمن البطاقة زر "شاهد الآن" مع عرض سعره ورابطًا مباشرًا لمشاهدته على الموقع، فى هذه الأثناء إذا كان هناك شيء يمكنك مشاهدته فى المسارح، فسيتم استبدال هذا الخيار بزر "الحصول على التذاكر" الذى يأخذك إلى علامة تبويب أوقات العرض.

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عند وضع المسلسلات أو الأفلام المفضلة لك فى قائمة المشاهدة الخاصة بك أيضًا، تتم إضافتها إلى مجموعة تعرض الغلاف، حتى تتمكن من استعراضها كلما كنت تبحث عن شيء لمشاهدته.

وستبدأ الميزة فى الظهور فى الأيام القليلة الماضية، لكنها لم تظهر لدى الجميع حتى الآن، ولكن منشورات وسائل التواصل الاجتماعى تُظهر أن الكثير من المستخدمين يحصلون على هذه الميزة، ويبدو أنها متوفرة فقط على الويب عبر الأجهزة المحمولة وعلى تطبيق جوجل لنظامى Androidو iOS.

جدير بالذكر كشفت شركة "جوجل" عن ميزة البحث عن الأحداث القريبة من المستخدم، والتى تظهر الأحداث والفعاليات القريبة ومواعيدها، وأوضحت الشركة الأمريكية أنه عند إدخال عبارة Events near me فى نطاق البحث، تظهر صفحة فرعية تتضمن الأحداث والفعاليات القريبة ومواعيدها، ومعلومات متعلقة مثل التذاكر وكيفية الحضور، كما يمكن تخصيص البحث بشكل أكبر عن طريق كتابة كلمات مثل حفلة موسيقية أو مسرحية أو مهرجان أو مؤتمر.