عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حاويات مجهزة تؤوي المشردين في بريطانيا

الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365

"نريد سقفاً فوق رؤوسنا".. عبارة قالها أحد المشردين، فكانت سبباً في تحويل رجل جامايكي للحافلات القديمة والحاويات إلى منازل مجهزة بجميع وسائل المعيشة للذين بلا مأوى.



بدأ كل شيء من قبيل الصدفة بعد مقابلة الجمايكي، جاسبر طومسون، لمجموعة من المشردين الذين كانوا ينامون على جانب الطريق بالقرب من مطعمه في مدينة بريستول البريطانية، ليبدأ الأمر بتقديم الوجبات الساخنة وبعض الملابس لهم، ثم سماع مطالبهم وأثناء التحدث معهم، قال أحدهم: "كل ما نريده هو سقف فوق رؤوسنا".

ويبدو أن هذه العبارة لمست قلب طومسون لدرجة أنه استضافهم أولاً في حاوية لقضاء الليل بداخلها، وفي صباح اليوم التالي قال لهم: "سأحوّل هذه الحاوية إلى شقة حقيقية"، بحسب موقع "فان بيدج" الإيطالي.

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وبدأ مشروع طومسون الذي أنقذ كثيرا من الأرواح في عام 2017، حيث قام أولا بتحويل الحاوية إلى منزل مؤقت مزود بجميع وسائل المعيشة اللازمة، ثم نجح في تجديد عدد من الحاويات القديمة إلى منازل مجهزة بكل وسائل الراحة، مخصصة للمشردين في مدينة بريستول البريطانية.

ونجح طومسون بالفعل بمساعدة زوجته والمشردين الذين أصبحوا بعد ذلك أصدقاء مقربين لهما، في تجديد 3 حاويات وتأسيس جمعية غير هادفة للربح باسم"Help Bristol's Homeless" التي كان شعارها: "المسكن أولاً".

وعلى الرغم من أن البداية كانت مجرد تحويل حافلة قديمة واحدة إلى مسكن جاهز للمشردين، فإن المشروع الصغير تحول إلى قرية صغيرة مستمرة في التوسع والنمو، بفضل التبرعات التي تتلقاها الجمعية ودعم الكثيرين.

ويرى طومسون أن مشروعه لا يوفر فقط للمشردين مكاناً للسكن، بل يمنحهم فرصاً لتطوير مهاراتهم من خلال المشاركة في تحويل الحاويات إلى منازل، بأنفسهم.

وتتميز جميع الحاويات التي حولت إلى منازل للمشردين، بأنها مزودة بالكهرباء وتحتوي على مرحاض وحجرتي نوم ومعيشة ومساحة دش داخلية ومطبخ وجميع وسائل الراحة.