شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى تبون يستقبل رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور للتشاور حول الأوضاع فى البلاد.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية السيد أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق"، مضيفا أن "هذا اللقاء التشاورى سمح باستعراض الوضع العام فى البلاد والوضع الاقتصادى وآفاق العمل الجاد لتجنيد الكفاءات الوطنية وتسخير الإرادات الطيبة قصد إرساء أسس الجمهورية الجديدة".

يذكر أن حكومة بن بيتور تقلدت السلطة فى الفترة من 23 ديسمبر 1999 إلى 26 أغسطس 2000.