عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمازون تحصل على براءة اختراع جديدة لتقنية التعرف على اليد بدلا من الوجه

الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365

حصلت شركة أمازون على براءة اختراع لـ"نظام مسح بدون لمس" يحدد العملاء من خلال التعرف على اليدين، حيث تقل الشركة بذلك وداعًا لبطاقات الدفع في متجر البقالة الذي ليس لديه "كاشير للدفع بالأموال"، فقط من خلال التلويح باليد تتم عملية الشراء، حيث يمسح العملاء أيديهم للدخول إلى المتجر ومرة أخرى عندما يكونون مستعدين لشراء العناصر، وفى المقابل يحدد النظام الأفراد من خلال الخطوط والأوردة في راحة اليد.



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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كما أن شركة أمازون كانت تختبر نظامًا مشابهًا في Whole Foods يتيح للناس التعامل مع أحد السجلات عن طريق مسح أيديهم، وتم تقديم براءة الاختراع في 21 يونيو 2018 ونشرها مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية في 26 ديسمبر السابق، والتي تم الإبلاغ عنها لأول مرة بواسطة Redcode.

وتصف الوثيقة نظامًا حيويًا مع ماسح ضوئي يدوى يلتقط صوراً لشكل يد العميل، ثم تقم التقنية بتجميعها في المرة الأولى التي تظهر فيها خصائص السطح مثل التجاعيد في راحة اليد، بينما تظهر الصور التي تم الحصول عليها في المرة الثانية خصائص أعمق مثل الأوردة".

وقد يتم تحديد هوية المستخدم استنادًا إلى مقارنة التوقيع الحالي بتوقيع مرجعي تم تخزينه مسبقًا مرتبط بمعرفة يد المستخدم، ويتكون الماسح الضوئي من مصدر ضوء الأشعة تحت الحمراء، ووحدة تحكم، وكاميرا، وبالتالى يحضر المستخدمون ببساطة عناصرهم ويلوحون أيديهم عبر الماسح الضوئي لإكمال عملية الشراء.

وسيتم ربط تلك البيانات بعد ذلك بالمعلومات المصرفية للمستفيدين، مما يعني أن العملاء سيكونون قادرين على الكشف عن أيديهم أمام الماسح الضوئي وإتمام المعاملة في أقل من ثانية.

ويبدو أن الشركة يمكن أن تستخدم التكنولوجيا في متاجرها في Amazon Go ، حيث أن العديد من المستثمرين المدرجين في التطبيق يشاركون في مواقع البقالة التي ليس لديها "كاشير لدفع الأموال".