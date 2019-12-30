عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كريستينا كوتش تسجل أطول رحلة لامرأة خارج الأرض

الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365

سطرت رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوتش اسمها في سجلات التاريخ بتسجيلها أطول فترة تمضيها امرأة في الفضاء الخارجي.



وأمضت كوتش 289 يوما في الفضاء، محطمة الرقم القياسي الذي سجلته بيجي ويتسون، التي عادت إلى الأرض بعد 288 يوما في الفضاء.

وتمكنت رائدة الفضاء الأمريكية خلال رحلتها من تسجيل رقم قياسي آخر، عندما قامت هي وزميلتها رائدة الفضاء جيسيكا مير بأول مهمة نسائية خالصة خارج محطة الفضاء الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، في إنجاز شاهده الملايين بجميع أنحاء العالم.

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ومن المقرر أن تعود كوتش إلى الأرض في فبراير/شباط 2020، وحتى هذا التاريخ ستكون شاركت في 6 عمليات سير في الفضاء، بالإضافة إلى إجراء أبحاث حيوية أثناء وجودها على متن المحطة الفضائية.

ويحمل الأمريكي سكوت كيلي الرقم القياسي الأمريكي بـ340 يوما متتالية في الفضاء، فيما تحمل بيجي ويتسون الرقم القياسي لأطول فترة في الفضاء خلال سلسلة من الرحلات، حيث قضت نحو 666 يوما في الفضاء خلال 5 رحلات.

ويعدّ الرقم القياسي الأطول على الإطلاق للبقاء في الفضاء خلال رحلة واحدة من نصيب رائد الفضاء الروسي فاليري بولياكوف، حيث قضى 437 يوما و18 ساعة من 1994 إلى 1995.

وعبرت كوتش في تسجيل في 28 ديسمبر/كانون الأول عن أملها في أن تكون إنجازاتها مصدر إلهام للآخرين الذين يأملون في السير على خطاها، وتمنت أن تتمكن من تحطيم رقمها القياسي هذا في أقرب وقت ممكن مرة أخرى.