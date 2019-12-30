عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسمة على قميص طفل تمنعه من صعود الطائرة

الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365

أوقف أمن مطار جوهانسبرج في جنوب أفريقيا طفلا صغيرا ومنعوه من صعود الطائرة بسبب رسمة طبعت على قميصه.



وكان الطفل ستيفي لوكاس، 10 سنوات، المسافر من ولنجتون، نيوزيلندا، إلى جوهانسبرج لزيارة بيت جدّه يرتدي قميصا برسمة أفعى خضراء، بسبب اهتمامه الشديد بالثعابين والعناكب والحشرات، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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وطلب مسؤولو المطار من الطفل لوكاس عدم ركوب الطائرة، لأن الأفعى المطبوعة على قميصه قد تسبب الذعر والتوتر للركاب الآخرين.

وقال والدا ستيفي: "ضباط الأمن في مطار جوهانسبرج نبهونا بالقواعد المتعلقة بألعاب الثعابين والملابس، القميص لم يكن مسموحا به".

وسُمح للطفل لاحقا بركوب الطائرة بعد أن قلب القميص وارتداه على الوجه الآخر لإخفاء صورة الثعبان.