النهاية الحزينة لفاوستا أكبر معمرة في فصيلة وحيد القرن

لم يمض أكثر من 3 سنوات على وجودها في الأسر، حتى نفقت (فاوستا) التي كانت توصف بأنها الأنثى الأكبر سنا لفصيلة وحيد القرن الأسود، إذ وصلت إلى 57 سنة.
وقال بيان أصدرته السلطات المحلية في تنزانيا: "عاشت فاوستا أكثر من أي وحيد قرن في العالم".
ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن الدكتورة فريدي مانونجي إن فاوستا نفقت لأسباب طبيعية.
فاوستا عاشت معظم حياتها في البرية، وقبل 3 سنوات فقط جرى إنقاذها بعض تعرضها لجروح بالغ بسبب عضات الضباع.
شوهدت فوستا للمرة الأولى من قبل عالم في جامعة دار السلام عام 1965، عندما كان عمرها 3 سنوات فقط. وكانت بصحة جيدة حتى عام 2016، عندما نقلت إلى المحمية بعد عدة هجمات من الضباع التي تسببت في جروح خطيرة.
وكان مسؤولو المحمية يفكرون في إعادتها إلى البرية مرة أخرى، وتراجعوا خوفا من تعرضها لهجمات أو لأمراض.
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