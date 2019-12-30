شكرا لقرائتكم خبر عن عشراوى: اقتطاع إسرائيل من أموال المقاصة سرقة منظمة ومتعمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن قرار (الكابينت) الإسرائيلي، اقتطاع 150 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية (الدولار يعادل 5ر3 شيقل)، سرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، وابتزاز مالى وسياسى يعكس نهج دولة الاحتلال القائم على تجريم جميع أشكال المقاومة، وإلصاق تهمة الإرهاب بأبناء شعبنا وشيطنته وإنزال عقوبات جماعية بحقه.

وأكدت عشراوى - فى بيان مساء الأحد - أن هذا القرار الخطير الذى يلقى دعما ومساندة من الإدارة الأمريكية، يتناقض مع القانون الإنسانى الدولي، ومع الاتفاقيات الموقعة، وهو دليل آخر على إمعان إسرائيل فى معاقبة كل من يرفض احتلالها، ويقاوم إجراءاتها.

ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ هذه الإجراءات غير القانونية والمستفزة فى خضم التخبط السياسى الذى تشهده الساحة الاسرائيلية والذى يدفع ثمنه دائما الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدراته.

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وشددت عشراوى على أن هذه الخطوات غير القانونية والمتكررة لن تثنى القيادة عن مواصلة القيام بواجباتها تجاه الأسرى وعائلات الشهداء وجميع فئات الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولى باتخاذ موقف جاد وفاعل للجم إسرائيل، والقيام بإجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه انتهاكاتها.

وكان المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر (الكابينيت)، قد صادق على اقتطاع 150 مليون شيقل من أموال العوائد الضريبية الفلسطينية "المقاصة"، بحجة دفعها كرواتب لأسر الشهداء وللأسرى فى سجون الاحتلال من قبل الحكومة الفلسطينية.