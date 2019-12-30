شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع العراقية تعلن مقتل 5 انتحاريين فى صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع العراقية، تصفية 5 انتحاريين، ضمن عملية إرادة النصر الثامنة غرب وادى الثرثار.

وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية يوم الأحد - أن قوات قيادة عمليات صلاح الدين من خلال تنفيذ عملية إرادة النصر بمرحلتها الثامنة تمكنوا من العثور على 4 مضافات تحتوى على أجهزة اتصالات ومواد غذائية وملابس، وقاموا بتدمير نفقين بداخلهما عبوتين ناسفتين، وتصفية 5 انتحاريين كانوا داخل أحد الأنفاق فى غرب وادى الثرثار بالقرب من قرية السرت".

وأضافت أنه تم العثور على معمل للتفخيخ غرب وادى الثرثار قرب قرية مناور الشمري.