شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مواد متفجرة من مخلفات داعش غربى الأنبار العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، العثور على مواد متفجرة من مخلفات تنظيم داعش غربى محافظة الأنبار. وذكرت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، الأحد - أن هناك نداءً وُرد من شرطة هيت يفيد بالتوجه لتفتيش المجلس المحلى فى ناحية كبيسة بمدينة "هيت"، وفور التوجه وتفتيش المكان تم العثور على مواد متفجرة من مخلفات (داعش)، مضيفة أنه تم العثور على 6 ألغام أرضية ضد الدبابة، و4 منصات إطلاق صواريخ، إضافة إلى قنابر هاون، مؤكدة أنه تم معالجة ورفع المواد من مكانها حسب الإجراءات القياسية.

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