شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجيش العراقى يمشط صحراء محافظة الأنبار بحثا عن مخابئ تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت قوات الجيش العراقى، عمليات تمشيط فى صحراء محافظة الأنبار العراقية ، بحثا عن مخابئ لتنظيم داعش الارهابى، وأعلنت العثور على أسلحة وعتاد ومتفجرات لتنظيم "داعش" غرب محافظة الأنبار.

وقال الجيش في بيان له "عثرت قوة مشتركة من حشد محافظة الأنبار والجيش والمخابرات على مخابئ لتنظيم داعش تحتوي على أسلحة ومعدات وعدد من الصواريخ وعبوات ناسفة في منطقة الوزية"، وأعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، العثور على مواد متفجرة من مخلفات تنظيم داعش غربى محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن هناك نداءً وُرد من شرطة هيت يفيد بالتوجه لتفتيش المجلس المحلى فى ناحية كبيسة بمدينة "هيت"، وفور التوجه وتفتيش المكان تم العثور على مواد متفجرة من مخلفات (داعش)، مضيفة أنه تم العثور على 6 ألغام أرضية ضد الدبابة، و4 منصات إطلاق صواريخ، إضافة إلى قنابر هاون، مؤكدة أنه تم معالجة ورفع المواد من مكانها حسب الإجراءات القياسية.



أحد عناصر الجيش العراقى



القوات العراقية تبحث عن داعش فى صحراء الأنبار



القوات العراقية داخل الهليكوبتر



القوات العراقية فى صحراء الأنبار



القوات تبحث عن مقاتلى داعش

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المقاتلات العراقية



تمشيط صحراء الانباء من مخابئ داعش



طائرات العراق فى طريقها للبحث عن مقاتلى داعش



طائرة عراقية



عناصر من الجيش العراقى



مقاتلات عراقية تستعد لنقل الجنود