عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفوق أكبر أنثى وحيد قرن في العالم بتنزانيا

الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365

نفقت "فاوستا" التي تعتبر عميدة سن حيوانات وحيد القرن في العالم عن 57 عاماً، الجمعة، في محمية نجورونجورو بشمال تنزانيا.



وقالت الدكتورة فريدي مانونجي، المسؤولة بالمحمية "إن فاوستا عاشت أطول من أي وحيد القرن في العالم وتجولت في نجورونجورو بحرية لأكثر من 54 عاما، قبل نقلها إلى مأوى عام 2016"، وفقاً لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

كان أحد علماء الحيوان في جامعة دار السلام أول من رصد فاوستا، على فوهة نغورونغورو عام 1965، عندما كانت في سن الثالثة أو الرابعة، وظلت تتمتع بصحة جيدة حتى عام 2016، عندما تم نقلها إلى المأوى بعد عدة هجمات من الضباع تسببت في إصابتها بجروح خطيرة.

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وفقدت فوستا بصرها قبل نقلها، إضافة إلى فقدها القدرة على الإنجاب، مما جعل من الصعب عليها البقاء في البرية.

وأوضحت مانونجي أن متوسط العمر المتوقع لوحيد القرن يتراوح من 37 - 43 عاماً في البرية، وأكثر من 50 عاماً في الأسر.

ويُعد وحيد القرن الأسود من الحيوانات المهددة بالانقراض بسبب الصيد غير المشروع وفقدان الموائل.

وأشارت تقديرات الصندوق العالمي للحفاظ على الحياة البرية إلى أنه لا يزال هناك 5500 حيوان فقط من وحيد القرن الأسود على قيد الحياة، وهو ما يعد تحسناً كبيراً بعد انخفاض أعدادهم بنسبة إلى 2500 حيوان فقط بين عامي 1960 - 1995.