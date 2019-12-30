شكرا لقرائتكم خبر عن مجلسا السيادة والوزراء بالسودان يجيزان ميزانية عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجاز مجلسا السيادة والوزراء فى السودان -اللذان يتوليان سلطة التشريع مؤقتًا- مساء الأحد، ميزانية عام 2020، بعد تعديلها، لتجميد قرار تقليص دعم الوقود، الذى كان أقره مجلس الوزراء.

وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، فى مؤتمر صحفى مشترك، مع وزير المالية إبراهيم البدوي، عقب اجتماع استمر عدة ساعات فى القصر الجمهورى بالخرطوم، إن الاجتماع المشترك للمجلسين أجاز ميزانية 2020، التى تم تعديلها بعد اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء، وقيادات قوى "الحرية والتغيير"، الحاضنة السياسية للحكومة، بتجميد عملية تقليص لدعم الوقود، حتى انعقاد مؤتمر اقتصادى شامل فى مارس القادم لدراسة الاقتصاد السودانى كله بما فيه مسألة الدعم.

وأضاف صالح أن الميزانية أجيزت بعد نقاشات مثمرة، كما أجيز عدد من القوانين المصاحبة لها، منها الإيرادات والمصروفات للسنة المالية 2020، وتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهى تعديلات مصاحبة للميزانية.