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البحرين تعرب عن تأييدها للقصف الأمريكى لكتائب حزب الله فى العراق وسوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت البحرين، عن تأييدها للقصف الذى شنته الولايات المتحدة الأمريكية والذى استهدف منشآت كتائب حزب الله فى كل من العراق وسوريا ، وذلك ردًا على الأعمال الإجرامية المتكررة التى تقوم بها هذه الكتائب الإرهابية.

وأضافت الخارجية البحرينية بحسب بيان على وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، إذ تشيد مملكة البحرين بالدور الاستراتيجى الهام الذى تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة فى التصدى للجماعات الإرهابية فى المنطقة، فإنها تجدد موقفها الداعم لكل الجهود والخطوات التى تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمى والدولى .

 

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