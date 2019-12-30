شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "نظفوا الإمارات" تجمع 39 طن نفايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن 27 ألفا و865 مشاركا فى الدورة الـ 18 من حملة "نظفوا الإمارات" - التي أطلقتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة تحت رعاية وزارة الاقتصاد من 5 وحتى 23 ديسمبر الجارى - من جمع 39 طن نفايات من مختلف إمارات الدولة أعيد تدوير 1,420 كيلوجرام منها.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، قالت حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة إن الدورة الـ 18 من الحملة حققت نجاحا منقطع النظير، بعد تجاوزها الأعداد المتوقعة للمشاركين في الحملة في مختلف إمارات الدولة وكمية النفايات سواء التي تم جمعها أو التي تم إعادة تدويرها.

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وأوضحت أن المشاركين قاموا بتغطية 54.5 كيلومتر بواقع 3.5 كيلومتر في الشارقة و3 كيلومترات في أم القيوين و 5 كيلومترات في عجمان و 18 كيلومتراً في دبي، فضلاً عن 20 كيلومتراً في أبوظبي و2 كيلومتر في الفجيرة و3 كيلو مترات في رأس الخيمة.

وقالت إن المشاركين تمكنوا من جمع 2.5 طن من النفايات في الشارقة، و3 أطنان في أم القيوين، و5 أطنان في عجمان، و12.5 طن في دبي، في حين تم جمع 16.8 طن من النفايات في أبوظبي و1.5 طن في الفجيرة و1.5 طن في رأس الخيمة.

وشددت المرعشي على ضرورة تعزيز الوعي البيئي في ظل ما نشهده من تنامي وتفاقم التحديات البيئية التي تترصد وتهدد مسيرة التنمية في البلاد.