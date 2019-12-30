سقوط 4 صواريخ على قاعدة عسكرية تستضيف أمريكيين قرب بغداد

العراق / محمد وليد / الخليج 365

أطلق مجهولون، الأحد، 4 صواريخ على قاعدة عسكرية تستضيف جنودا أمريكيين قرب العاصمة العراقية بغداد، دون أن يسفر ذلك عن وقوع خسائر تذكر، بحسب مصدران بالجيش العراقي.

وقال المصدران، وهما ضابطان أحدهما ملازم أول والثاني برتبة نقيب، للأناضول، إن مجهولين أطلقوا 4 صواريخ من نوع كاتيوشا على قاعدة التاجي شمالي بغداد، والتي تستضيف مستشارين عسكريين أمريكيين.

وذكر المصدران، أن الصواريخ سقطت داخل المعسكر لكنها لم تخلف خسائر تذكر.

ويأتي الحادث بعد مقتل 18 مسلحًا وإصابة العشرات، في صفوف كتائب "حزب الله" العراقي في قصف جوي أمريكي استهدف موقعين للكتائب بمحافظة الأنبار، غربي العراق.

والموقعان من بين 5 مواقع للكتائب قصفها الجيش الأمريكي في الجارتين سوريا والعراق، ردًا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودًا ودبلوماسيين أمريكيين.

أحدث هذه الهجمات استهدف، قبل يومين، قاعدة "كي وان" في كركوك (شمال)؛ ما أدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من قوات الأمن العراقية.

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وفي وقت سابق الأحد، أبلغ مصدر أمني الخليج 365، أن القوات الأمريكية المنتشرة في العراق دخلت حالة الإنذار القصوى خشية شن هجمات انتقامية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السفارة الأمريكية لدى بغداد قولها، إنها أجلت العشرات من موظفيها قبل أيام.

كما أعلنت السفارة حالة الإنذار القصوى تحسباً لأي عمليات انتقامية قد تقوم بها الفصائل المرتبطة بإيران في العراق.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وهما حليفتين لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين.

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.