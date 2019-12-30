السعودية.. توقيف المعلم "المستعين بالشيطان" وحذف "لفظ الجلالة"

الرياض/ الخليج 365

قررت النيابة العامة بالسعودية، الأحد توقيف معلم 40 يومًا؛ إثر "استعانته بلفظ الشيطان، وحذفه لفظ الجلالة"، وفق إعلام محلي.

وذكرت صحيفة عكاظ، أن النيابة العامة في منطقة الباحة (جنوب غرب) أوقفت معلمًا لمدة 40 يومًا، وباشرت التحقيق معه، إثر الاستهانة بالثوابت؛ من خلال شطبه عبارة (استعينوا بالله)، والاستعاضة عن لفظ الجلالة بالشيطان"، وذلك في ورقة امتحان تلاميذه بإحدى المدارس الابتدائية.

وأشارت إلى "مخاطبة النيابة وزارة التعليم للإفادة عن مسوغات تمكينه من التدريس، في ظل ارتكابه عددًا من السوابق".

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كما نقلت عكاظ عن مصدر تربوي (لم تسمه) قوله إن "للمعلم 10 قضايا أخلاقية، ومخدرات، إضافة إلى تدخينه داخل المدرسة، وتشغيل أغانٍ في الإذاعة المدرسية أثناء وقت الامتحان".

فيما رجّح مصدر طبي للمصدر السابق "معاناة المعلم من (الهلوسة)، وعدم الاتزان النفسي والاجتماعي"، مؤكداً أنه "سبقت مراجعته مستشفى الصحة النفسية".

وأوصت لجنة من وزارة التعليم بالإبعاد الفوري للمعلم عن الميدان التعليمي، وعدم تمكينه من الدخول للمدرسة، وفق إعلام محلي.

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