وصول جثماني تركيين و16 مصابا بتفجير مقديشو إلى أنقرة

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أنقرة / الخليج 365
أعلن وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، الأحد، وصول طائرة إلى أنقرة تقل جثماني مواطنين تركيين و16 مصابا في تفجير مقديشو.
حطت الطائرة في مطار "إيتيمسغوت" العسكري، مساء اليوم، ليتم بعدها نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من أجل تلقي العلاج وجثماني المواطنين التركيين إلى أسرتيهما قبل مراسم الدفن.
وفي تصريحات للصحفيين من المطار، تقدم قوجة بالتعازي لعائلات الضحايا، داعيا لهم بالرحمة، ومتمنيا الشفاء للمصابين.
وأعرب عن حزنه الكبير جراء التفجير الإرهابي في مقديشو، مؤكدا أن "الرئيس رجب طيب أردوغان يتابع عن كثب تقديم المساعدة للإخوة الصوماليين".
وخلف التفجير الانتحاري، الذي وقع عند تقاطع مزدحم في جنوب غرب العاصمة الصومالية، السبت، 79 قتيلا، بينهم مواطنان تركيان، ونحو 125 جريحا، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن خدمة الإسعاف المجاني المعروفة باسم "آمين" في الصومال.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري إلا أن اصابع التهم تشير إلى حركة الشباب التي غالبا ما تتحفظ على تبني مثل هذه التفجيرات الدامية.
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