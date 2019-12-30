رونالدو يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم

صحيفة الخليج الالكترونية

حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي جائزة أفضل لاعب لعام 2019 المقدمة من “غلوب سوكر” في الحفل الذي أقيم الأحد في دبي، فيما اختير ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا كأفضل ناد.

وهذه المرة السادسة والرابعة على التوالي التي يحرز فيها رونالدو (34 عاما) الجائزة التي تقام منذ 2010 بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية، وتكرم أبرز المنتمين إلى كرة القدم من أندية ولاعبين ومدربين وحكام ووكلاء لاعبين.

وتفوق رونالدو الفائز في 2019 مع منتخب بلاده بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية ومع ناديه يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي على الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والمصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان ديك والسنغالي ساديو ماني (ليفربول).

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واستحق ليفربول جائزة أفضل ناد بعدما توج في يونيو 2019 بلقب دوري أبطال اوروبا للمرة السادسة في تاريخه بفوزه في النهائي على مواطنه توتنهام 2-صفر، وبكأس السوبر الأوروبي على حساب مواطنه تشيلسي(5-4 بركلات الترجيح) وكأس العالم للاندية على حساب فلامنغو البرازيلي 1-صفر.

واستأثر متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا بالحصة الأكبر من الجوائز بفوز مدربه الألماني يورغن كلوب، وحارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر بجائزتي أفضل مدرب وحارس مرمى على التوالي.

ونال البرتغالي جواو فيليكس المنتقل في الصيف إلى أتلتيكو مدريد الإسباني قادما من بنفيكا جائزة أفضل لاعب شاب، والويلزي ريان غيغيز المدرب الحالي لمنتخب بلاده والذي لعب طوال مشواره الاحترافي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بجائزة أفضل مسيرة للاعب.