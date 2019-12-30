ليفربول يعبر عقبة وولفرهامبتون بهدف ماني ويعزز صدارته

صحيفة الخليج الالكترونية

واصل ليفربول انطلاقته الرائعة وانتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم بالفوز على وولفرهامبتون 1 / صفر اليوم الأحد في المرحلة العشرين من المسابقة.

وسجل هدف المباراة الوحيد النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 42.

وعزز ليفربول صدارته لجدول المسابقة رافعا رصيده إلى 55 نقطة بفارق 13 نقطة أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثاني فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 30 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام؛ وحقق الريدز اليوم الفوز الثامن عشر له من 19 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن كما أنه الفوز العاشر له على التوالي في المسابقة بعد تعادله الوحيد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.