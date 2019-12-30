«غرفة الشارقة» تؤكد اعتماد أفضل المبادرات المبتكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أكد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الغرفة حريصة على تطوير الأداء المؤسسي عبر استشراف المستقبل وفق آلية مبتكرة في عام الاستعداد للخمسين 2020، من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية والمبادرات المبتكرة التي تحفظ للقطاع الخاص في إمارة الشارقة ريادته وتميزه، وتعزز من مكانة مجتمع الأعمال بالشارقة وجهة إقليمية وعالمية لممارسة الأعمال، فضلاً عن التزام الغرفة في ترسيخ كفاءة الأداء المؤسسي، والعمل الدؤوب للحفاظ على كافة المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

عقد الاجتماع الدوري التاسع لعام 2019 برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين مدير عام الغرفة، ومريم الشامسي مساعد المدير العام لغرفة الشارقة، مثمنين إعلان القيادة الرشيدة في أن يكون عام 2020 عام الاستعداد للخمسين، ومؤكدين أنه يعكس رؤية ثاقبة وعميقة تستشرف نصف قرن من المستقبل، لتضع الإمارات في مرتبة متقدمة وسط دول العالم على كافة الصعد الاقتصادية والتنموية والثقافية والبشرية.

وبحث المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ومن أبرزها مشروع الخطة التشغيلية للغرفة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي لعام 2020، والتي تناولت أهم الأنشطة والفعاليات والملتقيات والمؤتمرات والمعارض التي ترعاها الغرفة، أو تشارك فيها على الصعيدين المحلي والخارجي، كما ناقش المجلس مشروع مسودة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2020، إلى جانب المصادقة على القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي في اجتماعهما الثامن.

ورحب عبد الله سلطان العويس بالحضور، مثمناً جهود القيادة الرشيدة التي تضع تقدم دولتنا وتفوقها في كافة الميادين نصب أعينها، مؤكداً أن العام المقبل سيكون عاماً استثنائياً للغرفة من خلال الحرص على توحيد الجهود والطاقات، والمضي بثبات نحو تحقيق غايتها بتعزيز المكانة الاقتصادية لإمارة الشارقة، والوصول بها إلى أعلى المستويات، مشيراً إلى أن ما تتمتع به بيئة الأعمال في الشارقة ومركزها بصفتها وجهة دولية للأعمال هو ثمرة التوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وفر دعماً لا محدوداً ورعاية شاملة لغرفة الشارقة، مكّنتها من أداء رسالتها على أكمل وجه، وخدمة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.

وشدد المجلس خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شبكة واسعة من الشركاء خارج الدولة، لدعم التبادل التجاري الخارجي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإبراز المزايا التنافسية التي تتمتع بها إمارة الشارقة على مختلف المستويات، وتركيز الجهود على جذب مؤتمرات ومعارض عالمية تعزز من بيئة الأعمال في الإمارة، كما استعرض محمد أحمد أمين العوضي، من خلال عرض تقديمي الإنجازات التي حققتها الغرفة خلال عام 2019 من برامج ومبادرات استهدفت القطاع الخاص، إلى جانب عدد من المواضيع الهادفة إلى تطوير العمل في الغرفة وأجهزتها التابعة.

كما تضمن الاجتماع استعراض المشاريع الرئيسية التي ستعمل الغرفة على تحقيقها في الفترة المقبلة، والمتمثلة في السعي الدؤوب لتسهيل ازدهار قطاعات الأعمال بالشارقة وتعزيز قدراتها التنافسية، وخدمة أعضائها المنتسبين وتنمية شبكة علاقاتهم التجارية وتطويرها على الخريطة الدولية، وتعزيز الحركة الاقتصادية في الإمارة، وضمان انطلاقها نحو مستوى أرفع وأفضل بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية.