الشارقة تُرمِّم 8 قطع أثرية خلال 3 أشهر بأعلى المعايير العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نجحت هيئة الشارقة للآثار في ترميم وصيانة 8 قطع مكتشفة في الإمارة، على مدار 3 أشهر، من خلال دراسة مكوناتها وعلاجها، وتحديد خصائصها الفيزيائية والكيميائية بالطرق العلمية المتعارف عليها، وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة وحفظها، بعيداً عن مصادر التلف من العوامل الخارجية، ومن دون تغيير في شكل القطعة الأصلي؛ إذ تتم تهيئتها للعرض في المعارض الخارجية والمتاحف.

وتحرص الهيئة من خلال مختبر الترميم التابع لها، على توفير النماذج من بعض القطع التي عرضت سابقاً في متحف الشارقة للآثار، ومتحف حصن خورفكان على سبيل المثال، ويتم استخدامها للعرض في أغلب المشاركات والفعاليات والبرامج والمحاضرات، إلى جانب عرضها في معارض عالمية وإقليمية ومحلية على حد سواء، للتعريف بالتراث الثقافي للإمارة، بالشكل الصحيح وفق استراتيجية الهيئة لنشر الوعي الأثري على كل المستويات.

وخلال الربع الأخير من العام الجاري، تم ترميم 8 قطع أثرية هي جرة فخارية مزججة خضراء عثر عليها في منطقة الذيد بالقرب من منطقة سهيلة، وتعود إلى القرن العاشر الميلادي، ورممت في السابق، ولكن أعيد ترميمها وفق المعايير الحديثة؛ إذ تمت إزالة الأملاح من خلال غسلها، وأضيفت إليها مادة الجبس لاستكمال القطع المفقودة، ومشط عاجي من موقع دبا الحصن، يعود إلى القرن الأول الميلادي، وساطور حديدي من موقع دبا الحصن يعود إلى القرن الأول الميلادي، وجرة فخارية من القرن الأول الميلادي من موقع دبا الحصن، وإناء مصنوع من المرمر، من موقع مليحة يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وجرة فخارية من موقع مليحة الأثري، تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، وزمزمية صغيرة ذات تزجيج أخضر اللون، عثر عليها في منطقة رفادة، وهي مكسورة، وتم ترميمها في المختبر.