السعودية تكشف تفاصيل إحباط عملية إرهابية في الدمام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكنت الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية من إحباط عملية إرهابية وشيكة كانت العناصر الإرهابية تعتزم تنفيذها باستخدام سيارة مفخخة. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصد المركبة من نوع «فورد» يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام صباح أمس الأول (السبت)، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، ما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما.

وأضاف المتحدث أن الإرهابيين هما مطلوبان أمنياً سعوديا الجنسية.. كما أسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه وضبط مادة عجينية تزن 5 كيلوجرامات داخل السيارة المعدة للعملية، أشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة الى أن مكونها من مادة «RDX» شديدة الانفجار، إضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.

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وأكدت رئاسة أمن الدولة السعودية أنها مستمرة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين مازالوا مستمرين في غيهم ويسعون للنيل من أمن واستقرار الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه، استجابة لإملاءات من جهات خارجية عدوة.

من جانب آخر، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً ابتدائياً بإعدام رجل من جنسية عربية، بعد تنفيذه هجوماً إرهابياً مسلحاً بآلة حادة «سكين»، وطعن أعضاء فرقة مسرحية في الرياض الشهر الماضي، المشاركة في موسم الرياض، في حديقة الملك عبدالله في الملز.

وأدى الهجوم إلى إصابتهم بجروح قطعية، وترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور، محاولاً إرغام السلطات على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه في المملكة، وتحريض الآخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات، بتكليف من أحد قادة تنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن، وتخطيطه ورصده ومتابعته مسبقاً لفعاليات موسم الرياض المقامة بحديقة الملك عبدالله (مكان الجريمة)، بحسب لائحة الادعاء.

كما تم توجيه التهم ضده في جرم الانتماء لتنظيم «القاعدة» في اليمن المصنف كتنظيم إرهابي، وارتكابه لجرائم معاقب عليها بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وتضمن اللائحة، توجيه التهم إلى رجل ثان عربي الجنسية، لارتكابه جريمة اشتراكه عن طريق التستر على المتهم الأول في الهجوم الإرهابي المسلح، وتستره على تخطيط الأول على جريمة إرهابية بالهجوم على ماكينة صراف أحد البنوك بالمملكة ونهب الأموال وإرسالها لتنظيم القاعدة في اليمن، وارتكابه جرائم معاقباً عليها بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وهي تستره على انضمام المتهم الأول لكيان إرهابي (تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن). (وكالات)