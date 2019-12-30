«زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة في الآداب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب القائمة الطويلة لفرع الآداب في دورتها الرابعة عشرة لعام 2019 / 2020، والتي اشتملت على 13 كتاباً ينتمي أصحابها إلى كل من: الإمارات، العراق، السودان، سوريا، تونس، فلسطين، مصر، لبنان.

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تتضمن القائمة الطويلة 11 عملاً روائياً تحمل العناوين التالية: «أبناء وأحذية» لمحسن الرملي (العراق/ إسبانيا) والصادر عن دار المدى 2018، و«تاكيكارديا» لأمير تاج السر من السودان والصادر عن هاشيت أنطوان/ نوفل 2019، و«الحي الحي» لعلي الشعالي من الإمارات والصادر عن دار اللوهة 2019، و«خطأ غير مقصود» لرشيد الضعيف من لبنان والصادر عن دار الساقي 2019، و«حروب الرحماء» لإبراهيم عيسى من مصر والصادر عن دار الكرمة للنشر 2018، و«المكتبة السرية والجنرال» لخيري الذهبي من سوريا والصادر عن الأهلية للنشر 2018، و«الكراكي» لحسن حميد من فلسطين والصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب (وزارة الثقافة) 2019، و«مستر نون» لنجوى بركات من لبنان والصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع 2019، إلى جانب ثلاثة عناوين صادرة عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع بالشراكة مع دار سرد للنشر، هي: «حي الدهشة» لمها حسن (سوريا/ فرنسا) والصادر في 2018، و«مأوى الغياب» لمنصورة عز الدين من مصر والصادر في 2018، و«أرواح صخرات العسل» لممدوح عزام من سوريا والصادر في 2018.

كما اشتملت القائمة على ديوانين شعريين، هما: «بالكأس ما قبل الأخيرة» لمنصف الوهايبي من تونس والصادر عن مسكيلياني للنشر والتوزيع 2019، وديوان «الذئب وما أخفى: تليه (رشائية: الغزالة والزلزال)» ليوسف رزوقة من تونس والصادر عن دار زينب للنشر 2017.

واحتل فرع الآداب المركز الثاني من بين الأعمال المشاركة في الجائزة في دورتها الحالية ب 438 ترشيحاً، فيما تصدرت فئة المؤلف الشاب الأعمال المقدمة للجائزة بواقع 498 ترشيحاً، وكانت الجائزة قد استقبلت نحو 1900 عمل في فروع الجائزة التسعة، وشهدت المشاركات تنوعاً في الجنسيات المشاركة والتي شملت 49 دولة من بينها 27 دولة أجنبية.