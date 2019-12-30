طائرات أمريكية تستهدف «حزب الله» العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ”الخليج 365”، وكالات

شنت طائرات أمريكية، غارات على 5 منشآت لكتائب «حزب الله العراقي»، في العراق وسوريا، رداً على مقتل أمريكي، بعد هجوم على قاعدة أمريكية في العراق قبل أيام، وأسفرت الغارات عن 16 قتيلاً وعشرات الجرحى في سوريا والعراق، وبينهم مقتل قيادي (آمر فوج) في ميليشيات «حزب الله العراقي» في القائم بالأنبار، وسط أنباء حول إعلان حالة الاستنفار في القواعد الأمريكية بالأراضي العراقية، وبالتزامن مع ذلك أعلن عن اختطاف صحفي يحمل الجنسية الأمريكية في بغداد.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها شنت ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة لكتائب «حزب الله» التابعة للحشد الشعبي في العراق وسوريا. وذكر الجيش الأمريكي في بيان أن الضربات في العراق وسوريا استهدفت منشآت ل«كتائب حزب الله» منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

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من جهته، أكد «الحشد الشعبي» في تغريدة على موقع «تويتر» أن طائرات أمريكية مسيرة قصفت مواقع تابعة لقواته غربي الأنبار. وأوضحت مصادر إعلامية أن طائرات مسيرة، شنت ضربات على مقر الحشد الشعبي «اللواء 45»، في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، غربي العراق. وذكرت مصادر محلية إن المستهدف من هذه الغارات كتائب «حزب الله العراقي». وأكدت المصادر مقتل الحاج علي، آمر فوج في «كتائب حزب الله» العراقي، خلال الضربة الجوية غرب العراق. وأشارت إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن مقتل 16 عنصراً من «قوات الحشد» وإصابة العشرات في الضربة الأمريكية. وأشارت المصادر إلى أن الأنباء الأولية تتحدث عن حالة الاستنفار القصوى في القواعد العسكرية بالعراق التي تحتضن قوات أمريكية.

من جهته، نقل موقع «السومرية نيوز» العراقي، عن مصدر أمني في محافظة الأنبار قوله إن نيراناً اندلعت قرب سيطرة القائم. وأضاف أن «فرق الإطفاء توجهت إلى مكان الحادث». وكانت مصادر أمنية قد ذكرت لوكالة فرانس برس، الجمعة، أنها تعتقد أن كتائب «حزب الله»، إحدى أبرز فصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران، والمدرجة على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، هي المسؤولة عن هجوم صاروخي طال قاعدة عسكرية أمريكية قرب مدينة كركوك يوم الجمعة الماضية، ما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي مدني. وكان الجيش العراقي قد قال في بيان في وقت سابق، الجمعة، إن عدة صواريخ أصابت قاعدة «كي وان» العسكرية العراقية، التي تضم قوات أمريكية وعراقية قرب مدينة كركوك.

من جهة أخرى، أعرب المسؤول الأمني الكردي، رنج طالباني، في تصريح لصحيفة صنداي تايمز عن قناعته بأن أنشطة التنظيم تخرج حالياً عن حدود إعادة صفوفه، مؤكداً أن «داعش» عاد إلى مرحلة العمليات. كما أقر القيادي في «البيشمركة» اللواء سيروان بارزاني للصحيفة، الموجود في موقع عسكري يطل على شريط من الأراضي الخارجة عن سيطرة أي طرف عند حدود إقليم كردستان، بأن «داعش» يحظى بحرية التصرف الكاملة في المنطقة. وأبدى اللواء مخاوفه من أن الهجمات الأخيرة كانت «مجرد بداية» و«سيكون العام المقبل أسوأ إذا استمروا في استعادة قوتهم».

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي: «انطلاق المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر من خمسة محاور، وكان المحور الأول قيادة عمليات نينوى، فيما كان المحور الثاني قيادة عمليات الجزيرة، والمحور الثالث قيادة عمليات صلاح الدين، والمحور الرابع قيادة عمليات ديالى، والمحور الخامس للمقر المتقدم في كركوك».