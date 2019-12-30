«حقوق الإنسان»: استعانة السراج بمرتزقة أجانب «جريمة حرب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن بالغ قلقها حيال المعلومات التي تثبت استخدام مرتزقة أجانب للقتال في صفوف الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وقالت اللجنة في بيان، إن «المشاهد المصورة تكشف عن وجود مرتزقة أجانب من عناصر جبهة النصرة، منخرطين في القتال في صفوف ميليشيات «الوفاق» في مناطق جنوب غربي طرابلس ومحيط المدينة».

وجاء البيان رداً على خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتسفير مئات العناصر الإرهابية من سوريا لدعم حكومة «الوفاق». وأكدت اللجنة أن «استعانة السراج غير الدستورية بالمرتزقة والمقاتلين الأجانب، تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان طبقاً لما نص عليه القانون الدولي الإنساني، ووفقاً لما نصت عليه معاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية».

وشددت اللجنة على أن «استخدام مرتزقة أجانب للقتال في ليبيا تطور خطر في مسار الصراع المسلح في البلاد، ويعرض الأمن والسلم الوطني والاجتماعي للخطر، وينسف جهود إحلال السلام واستعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، ويستوجب التصدي له بكل الوسائل القانونية والوطنية والاجتماعية، ووقف هذا التصعيد الخطر في مسار الصراع المسلح في ليبيا».

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وطالبت لجنتا الخبراء والعقوبات الدوليتان الخاصتان بليبيا في مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ب«فتح تحقيق عاجل وشامل وجاد في هذه المعلومات الخطرة، باعتبارها جريمة حرب يحاكم عليها القانون الدولي».

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر عدداً من الإرهابيين من التركمان السوريين الموالين لتركيا في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

ميدانياً أعلن العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، إن القوات تمكنت من أسر وقتل 4 من المرتزقة الأجانب (من جنسيات إفريقية) جنوب طرابلس. وأوضح، أن الوحدات العسكرية تمكنت من استهداف آلية مسلحة تابعة للمليشيات، ما أدى إلى إعطابها ومقتل ثلاثة مرتزقة كانوا يقودونها وأسر آخر مصاب. وأشار إلى أن هؤلاء المرتزقة الأربعة أجانب يحملون جنسيات إفريقية، ويتبعون ميليشيات ما يعرف بالمجلس العسكري بالزنتان بإمرة المدعو «أسامة الجويلي» القيادي بميليشيات الوفاق.

إلى ذلك نفذ طيران الجيش الليبي 7 غارات جوية على مواقع تابعة لحكومة الوفاق في طرابلس. وأكد اللواء خالد المحجوب، أن قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق، يقودها محمد الشريف، مضيفاً أن القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيات الفاروق المتطرفة. (وكالات)