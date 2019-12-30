شكرا لقرائتكم خبر عن كورنادو يبدأ التأهيل للعودة سريعاً لـ«الملك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
بدأ البرازيلي إيجور كورنادو نجم الشارقة مرحلة التأهيل في عيادة النادي أمس عقب إجرائه عملية جراحية في العضلة الضامة.
وقال الطبيب الجزائري محمد العربي ل«الخليج الرياضي» إن فترة غياب إيجور عن المباريات ستكون شهرين، على أن يبدأ اللاعب التدريبات مع الفريق تدريجياً بعد 3 أسابيع.
وأكد العربي أن كورنادو يمتلك عزيمة ورغبة غير طبيعية لتقليل الفترة المقرر غيابه خلالها.
يذكر أن كورنادو سيغيب عن مباراتي الوحدة وشباب الأهلي في الدوري وسيشارك في المباراة الثانية أو الثالثة للشارقة في دور الإياب، في حال اعتماد البرمجة المقترحة بانطلاقة الدور الثاني في 20 فبراير/ شباط المقبل.
وعلى خط آخر، أكد المدرب عبد العزيز العنبري أن الفريق بحاجة إلى دعم صفوفه بلاعبين مواطنين ومقيمين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وسيتم التشاور مع الإدارة حول هذا الملف خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم.
وشهدت تدريبات الشارقة أمس مشاركة المدافع شاهين عبد الرحمن بعدما كان تعرض سابقاً لكسر في يده، على أن يكون جاهزاً لمباراة «الملك» مع شباب الأهلي في 24 يناير/ كانون الثاني المقبل.
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