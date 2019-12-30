انتعاشة الإبداع

إن الثقافة تشكل الرافعة التي يبنى عليها صرح نمو وتقدم المجتمعات وتنميتها بكل أبعادها.

تعيش الثقافة في الإمارات انتعاشة مهمة بفضل جهود التقدم والتنمية، وتسير في خط متصاعد عموماً، حيث تم التمثل الأنسب لأسئلة الثقافة والرهانات الحقيقية التي من الممكن أن تنهض بسؤال الثقافة وطنياً، فالمثقف الإماراتي بدأ يبلغ آفاقاً أرحب في هذه المرحلة، ويحصد النجاحات خارج حدوده، حتى أن بعض المبدعين وصلوا إلى مستوى عالمي من حيث عرض أعمالهم أو ترجمتها، لكن السؤال القديم/ الجديد يطل برأسه من نافذة المؤسسات الثقافية في الإمارات مرة أخرى، وهو سؤال عن الحاجة إلى مزيد من تعميق دور المثقف محلياً، خاصة عبر المؤسسات المحلية.

ولأن المستقبل امتدادٌ للحاضر، ولا يمكن النظر إليه دون معرفة الحاضر والماضي والوعي بملابستهما، يمكن القول إن ثنائية الماضي والمستقبل، يجب أن تقوم على التحاور والتكامل والتفاعل، بدل أن تقوم على التنافر والتضاد، وليس من الضروري نفي الماضي نفياً قاطعاً كما يعتقد البعض، حتى يتحقق المستقبل، يكفي التساؤل عن كيفية الوصول إلى اللحظة الحاضرة، بغض النظر عن تقييمها، قطعاً ليس من فراغ، ليظل الماضي بما فيه من خزان لا ينضب، يزود المستقبل بمخزونه الفكري والمعرفي والفلسفي والحضاري، وإذا كان الماضي هو الذاكرة، فهل يمكن تأسيس مستقبل بلا ذاكرة، بمعنى أدق، تأسيس ثقافة بلا ذاكرة؟ فصناعة المستقبل تتأسس على دعامات أساسية، وهذا المستقبل موجود في تجدد الثقافة نفسها، وفي من ينتج هذه الثقافة، ومن يرعاها ويحميها، ومن يروجها و يسوّقها.

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يتصدّر جملة الأسئلة، سؤال محوري مفاده، هل هناك توازن وتناسب بين التراكم الثقافي ومستوى القراءة والاستهلاك؟، لتتواتر من صلبه تساؤلات ملحّة أهمها: ما مدى حضور وتأثير النقد الثقافي والأدبي في تنقيح الأعمال الإبداعية وإبراز الأهم والأفضل منها؟، هل يتبنى المبدع المراجعات التي تدفعه إلى الإبداع بنفس عميق وقوي؟، ما الذي يعيق الكاتب المبدع عن العمل والإنتاج؟، وهل يحمل في ثنايا تجربته مشروعاً ثقافياً وفكرياً للارتقاء والنهوض بالثقافة المحلية؟، وما مدى قدرة إنتاجه وقابليته للتجدّد والتجديد؟

هناك حاجة دائمة إلى الابتكار في العمل الثقافي حيث تكمن ضرورة الابتكار الثقافي في إدخال تغييرات مهمة على الهياكل والسياسات الثقافية والممارسات الثقافية الحالية لصالح التغيير الثقافي. وحاجة أخرى إلى دراسة واقع حركة النقد الأدبي والثقافي في الإمارات.

نطمح إلى إطلاق برنامج «تواصل أجيال الكتابة» وهو برنامج يهدف إلى تعزيز التواصل بين أجيال الكتابة، واستمرار تنظيم مختبرات الأدب للشباب على مستوى الإمارات، وتنظيم ملتقى زايد للكتاب الشباب، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الثقافية محلياً وعالمياً، وتفعيل دور التبادل الثقافي بما يخدم الكاتب الإماراتي، ويسهم في زيادة خبراته الثقافية، و مع انطلاق «كُتّاب العين»، نأمل أن يمتد التعاون مع المؤسسات الثقافية المحلية حتى يتم عمل برامج ثقافية مشتركة تسهم في اكتشاف المواهب الأدبية وإبرازها. كما أننا نطمح خلال المستقبل القريب في تنفيذ عدد من الملتقيات الثقافية بالتعاون مع الجامعات المحلية.

الأمين العام لاتحاد الكتاب