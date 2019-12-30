35 قتيلاً وجريحاً باستهداف حوثي لعرض عسكري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وجُرح 28 آخرون بينهم مدنيون وأطفال، إثر استهداف صاروخي حوثي لعرض عسكري لقوات الأمن في ميدان الصمود، بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن، بالتزامن مع قصف عشوائي تعرضت له أحياء حيس جنوبي الحديدة، ما أدى إلى سقوط جرحى وخسائر مادية.

وأكدت مصادر محلية وطبية متطابقة في الضالع، مقتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وإصابة 28 شخصاً آخرين بينهم 10 أطفال، إثر سقوط صاروخ حوثي على ميدان الصمود عقب وقت قصير من انتهاء عرض عسكري لقوات حماية المنشآت التابعة لقوات الحزام الأمني في الضالع، ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن هذا العمل الإجرامي يجدد التأكيد بتورط ميليشيات الحوثي باستمرار على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم محور الضالع القتالي فؤاد جباري إن الصاروخ أطلقته الميليشيات الحوثية من جبل يسمى ظهر الحمار بالقرب من شعب الحمراء في بلدة العرفاف جنوب شرقي مدينة دمت، شمالي الضالع، صوب ميدان الصمود «وسط مدينة الضالع». وأوضح جباري، أن الصاروخ سقط عقب انتهاء العرض العسكري ومغادرة القيادات والمجندين لموقع العرض، وبدء الجهة المنظمة برفع التجهيزات الخاصة بالعرض العسكري، وهو ما تسبب بسقوط الضحايا وغالبيتهم من المدنيين.

وبحسب المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع، ماجد الشعيبي، يعتقد أن الانفجار ناتج عن هجوم صاروخي، استهدف حفل تخرج قوات الحزام الأمني في ملعب الصمود بمدينة الضالع، مؤكداً أن هجوم الحوثيين على العرض العسكري محاولة لتعويض خسائرهم. وأظهرت عدة مقاطع فيديو تصاعد الدخان في السماء جراء التفجير. ونقلت «رويترز» عن شهود قولهم إن تفجيراً وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء الحفل.

وسبق أن نفذت جماعة الحوثي سلسلة عمليات بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة على عروض عسكرية للجيش اليمني في عدة مناطق، خلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم ضباط كبار.

Advertisements

وكانت قوات الحزام الأمني أعلنت مساء أمس الأول بأنه تم إسقاط طائرة حوثية مسيرة في سماء منطقة الفاخر بمحافظة الضالع.

وتخضع أجزاء من محافظة الضالع لسيطرة قوات الحزام الأمني، فيما يسيطر الحوثيون على أجزاء أخرى في المحافظة التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الطرفين.

من جانب آخر، كثفت ميليشيات الحوثي، قصفها الأحياء السكنية في مدينة حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

وقال شهود عيان، إن الميليشيات المتمركزة في الناحية الشمالية لحيس قصفت بمختلف أنواع القذائف أحياء مكتظة بالسكان.

وأضافوا إن الميليشيات قصفت، أمس الأحد، بصاروخين، انفجر أحدهما بعد سقوطه على منزل المواطن محمد مطهر، في ربع السوق حارة بني رزة شرق حيس، وأصيب أحد السكان بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وألحقت بالمنزل أضرار بالغة. وتسبب القصف بأضرار كبيرة في منزل المواطن محمد مطهر، في حين أصيب أطفاله بحالة من الهلع والخوف.

وتستهدف الميليشيات، بشكل يومي، الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية والصاروخية وبمختلف أنواع الأسلحة، وتخلف حالة من الخوف والذعر في صفوف المدنيين.