تصاعد الأزمة بين الحكومة الفرنسية والنقابات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يترقب الفرنسيون خطاباً للرئيس إيمانويل ماكرون بمناسبة رأس السنة لحلحلة الأزمة الحالية بشأن نظام التقاعد، والتي أدخلت البلاد في حالة شلل في وسائل النقل في اليوم 25 من الإضراب العام، خاصة مع تصاعد اللهجة بين النقابات التي اتهمت الحكومة بممارسة «الفوضى» و«الرهان على تراجع الحراك» الذي ضرب رقماً قياسياً حتى الآن، فيما ردت وزارة النقل باتهامها ب«إرهاب» العمال للمشاركة في الاحتجاج.

وتظاهر أكثر من 10 آلاف شخص، أمس الأول، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في أنحاء فرنسا، علماً بأن الإضراب في وسائل النقل مستمر، خاصة في منطقة إيل دو فرانس. وتوقعت شركة السكك الحديدية، أن تشهد حركة القطارات تحسناً كبيراً اليوم.

ولا يتوقع أن تُجرى أي مفاوضات قبل السابع من يناير/‏كانون الثاني المقبل، واتهم المسؤول في الشركة فيليب مارتينيز، الحكومة عبر صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» بتنظيم «فوضى» والرهان على «تراجع» الحركة الشعبية التي تخطت فترة تلك التي نظمت في 1995.

وقال: «أرادوا فرض مهل علينا خلال أعياد الميلاد. يطرح ماكرون نفسه بأنه رجل العالم الجديد، لكنه يقلد مارجريت تاتشر». وأضاف: «قال إنه تغير وإنه مستعد للإصغاء.. أين الفصل الثاني من ولايته؟». وعبر الصحيفة نفسها، اتهم وزير الدولة للنقل، جان باتيتس جيباري، نقابة الاتحاد العام للعمل بممارسة العمل النقابي «للتعطيل» وحتى «الترهيب»، مندداً ب«ضغوط تمارس بشكل غير طبيعي على قسم من العاملين في السكك الحديدية» للمشاركة في الحراك.(أ ف ب)