محمد بن راشد يشهد ثالث أيام مهرجان القدرة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سباق كأس جميلتي للقدرة المخصص للفرسات لمسافة 120 كم الذي أقيم أمس في ثالث أيام مهرجان صاحب السمو حاكم دبي في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وكان سموه في استقبال الفرسان الأوائل في السباق عند وصولهم إلى خط النهاية وسط فرحة كبيرة.

وحسم عبد الله علي العامري صدارة السباق وهو على صهوة الخيل مزيونة.

حسم العامري من إسطبلات F3 الفوز بزمن 4,24,07 ساعة وحل في المركز الثاني الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم من إسطبلات (M7) وهو على ظهر الفرس فريدة بزمن 4,24,48 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس محمد صالح العطاس من إسطبلات الوثبة وهو على صهوة الخيل ايوريا بزمن 4,25,28 ساعة.

Advertisements

توج أبطال السباق اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، ومحمد عيسى العضب المدير التنفيذي لنادي دبي للفروسية، ومسؤولو الطاير للسيارات راعية السباق وحشد كبير من المدربين ومسؤولي الإسطبلات المشاركة.

وتصدر الفارس سعيد علي البلوشي من إسطبلات الأجيال صدارة المرحلة الأولى من سباق الأفراس التي جرت لمسافة 40 كم وهو على صهوة الخيل (اتش اتش) تلاه في المركز الثاني الفارس راشد حمود الجنيبي من إسطبلات الوثبة وهو على صهوة الفرس (رغد) وفي المركز الثالث جاءت الفارسة تيفاني نيكولاس من إسطبلات سيح السلم وهي على ظهر الفرس موراسكا، وحل الفارس منصور خميس في المركز الرابع من إسطبلات ديباوي ممتطياً الخيل ماماميا وجاء خامساً الفارس علي الزرعوني من إسطبلات البوادي وهو على ظهر الفرسة اينهو.

وحافظ فارس الأجيال سعيد البلوشي على صدارته في نهاية المرحلة الثانية التي جرت لمسافة 35 كم وهو على صهوة الخيل اتش اتش، فيما قفز الفارس منصور خميس من المركز الرابع إلى المركز الثاني وهو على ظهر ماماميا، أما راشد حمود الجنيبي فتراجع خطوة إلى الخلف محققاً المركز الثالث على ظهر الفرس رغد، وحلت الفارسة تيفاني نيكولاس رابعة بعد ان كانت ثالثة في المرحلة الأولى، وحل خامسًا محمد صالح العطاس من إسطبلات الوثبة وهو على صهوة الخيل ايوريا.

وقفز الفارس أحمد يوسف البلوشي في نهاية المرحلة الثالثة التي بلغت مسافتها 28 كم من المركز الثامن إلى الأول على صهوة الفرس «غينينا» المملوكة إلى إسطبلات ند الشبا للقدرة، كما تقدم الفارس عبد الله علي المري من المركز السابع إلى الوصافة على صهوة الفرس «مزيونة» المملوكة إلى إسطبلات إف 3، وصعدت الفارسة نسرين خسرو من المركز ال 18 إلى الثالث على صهوة الفرس «سفيرة» المملوكة إلى إسطبلات سيح السلم، وجاءت في المركز الرابع الفارسة الأرجنتينية ديانا ياميلا متقدمة من المركز ال 15 على صهوة الفرس «غينسيس» المملوكة إلى إسطبلات الريف عجبان، بينما تراجعت الفارسة الفرنسية تيفاني نيكولاس من المركز الرابع إلى الخامس.