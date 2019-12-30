رونالــدو نجـم الإنسـانيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر الروسي حبيب نور محمدوف بطل الألعاب القتالية المختلطة، فيديو على حسابه في «إنستجرام»، للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يمارس كرة القدم مع الطفل الكازاخستاني علي تورغانبيكوف (من أصحاب الهمم)، وذلك خلال تواجد لاعب يوفنتوس الإيطالي في دبي لقضاء إجازة الأعياد. ويظهر في الفيديو علي المبتور القدمين وهو يلعب كرة القدم مع رونالدو وطفله رونالد.

وقال حبيب نور محمدوف متوجهاً إلى رونالدو: لهذا أنت الأفضل في العالم، شكراً جزيلاً لك كريستيانو رونالدو، لقد جعلت أخي سعيداً.

وكان حبيب نور محمدوف، ظهر في فيديو سابق مع علي تورغانبيكوف، البالغ من العمر 11 عاماً، المولود بلا ساقين.