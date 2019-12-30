مجلس سياسات الأسرة يناقش مشاريع وخطط 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرض المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، مشاريع وخطط العام المقبل 2020، كما ناقش آفاق التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات.

وتطرق المجلس إلى موضوع إعادة دراسة ترخيص مكاتب التوافق بين الزوجين، وأوصى بتفعيل تنظيم عمل الاستشارات في الدولة من خلال توحيد المسميات المتعلقة بمهنة الاستشارات الأسرية، وتوحيد إجراءات إصدار ترخيص المستشارين الأسريين في جميع الجهات المعنية.

جاء ذلك في الاجتماع الرابع والأخير للمجلس بحضور حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وأعضاء المجلس من وزارتي تنمية المجتمع والتربية والتعليم، والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، ودوائر تنمية المجتمع والقضاء بأبوظبي، ومحاكم دبي، ومحاكم رأس الخيمة، وهيئة تنمية المجتمع، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وأثنت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع على جهود المجلس في دعم مسيرة التنمية، فيما أشارت حصة تهلك وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية خلال الاجتماع إلى أبرز مهام المجلس التي تتضمن إرساء رؤية السياسة الوطنية للأسرة في الدولة لتلبية الاحتياجات والتغلب على التحديات في هذا المجال، وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي نصت عليها محاور السياسة الوطنية للأسرة، ويعزز المجلس بناء العلاقات وضمان التنسيق بين الجهات المعنية في عملية تطوير وتطبيق سياسات الأسرة، إضافة إلى التنسيق بين متطلبات الأسرة والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة المباشرة أو غير مباشرة، وإشراك الجهات المعنية بشكل غير مباشر بالأسرة مثل الكليات والجامعات والقطاع الخاص والأهلي، في الوصول الى الرؤية المشتركة لتطبيق السياسة الوطنية للأسرة، دعم التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في شؤون الأسرة من جهة، وما بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، واقتراح الحلول للتحديات التى تواجهها الأسرة والمجلس بشأن التكامل في السياسات والخدمات في جميع القطاعات العامة والخاصة.